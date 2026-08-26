La senadora con licencia Imelda Castro, designada como coordinadora estatal de Morena en Sinaloa, criticó la decisión de su compañero de partido Enrique Inzunza, de separarse de la bancada guinda en el Senado de la República, para desempeñarse como legislador independiente.

Subrayó que en su lugar, debe solicitar licencia al cargo con el objetivo de que sea investigado por las autoridades mexicanas por la acusación del gobierno de Estados Unidos, de tener presuntos nexos con el crimen organizado.

“Lo congruente es que pida licencia, esté donde esté, el partido político, grupo parlamentario que sea, él debería, sino como dice el dicho: el que nada debe, nada teme. ¿Por qué aferrarse al fuero constitucional? Entonces, debe de pedir licencia”, dijo Castro.

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La senadora morenista dijo que Inzunza debió pedir licencia al cargo desde hace más de 100 días, cuando fue acusado por el gobierno estadounidense, como lo hicieron otros funcionarios acusados, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

“Cada quien es responsable de lo que decide, de sus acciones y de las consecuencias. Yo creo que él debió haber pedido licencia desde hace más de 100 días, que se dieron las acusaciones, desde el 29 de abril, él debió haber pedido licencia, pidieron licencia los otros dos servidores públicos que estaban en funciones”, comentó.

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