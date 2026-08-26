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Un tanquero fue alcanzado por un "proyectil desconocido" en el estrecho de Ormuz que desencadenó un incendio a bordo, anunció en la madrugada de este jueves la agencia marítima británica UKMTO.
"Las autoridades locales informaron que un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en la embarcación que ya ha sido extinguido", explicó la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO).
La tripulación se encuentra sana y salva, según la misma fuente.
No se ha especificado la procedencia ni la ruta de la embarcación.
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Los buques que transitan por Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, son blanco de ataques con regularidad desde que el 28 de febrero se desató la guerra en Medio Oriente por una serie de bombardeos israeloestadounidenses contra Irán.
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La república islámica reivindica desde entonces el control de esa ruta estratégica.
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