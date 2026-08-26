La alcaldía Coyoacán realizó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 2026, a la que asistió la secretaria Myriam Urzúa.

Durante la sesión, se destacó que la prevención es una tarea permanente y corresponsable entre autoridades y ciudadanía. En este sentido, el edil Giovani Gutiérrez y la secretaria destacaron la importancia de contar con información actualizada sobre los riesgos de la demarcación, fortalecer el Atlas de Riesgos, realizar simulacros y capacitar de manera constante al personal y a la población.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil destacó que un atlas de riesgos no debe quedarse en una plataforma o en un documento técnico; “tiene que convertirse en una herramienta para la toma de decisiones y, fundamentalmente, en una herramienta que llegue a la ciudadanía, porque una población informada es una población con mayores capacidades para prevenir".

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Al respecto, el alcalde comentó que la Protección Civil es un compromiso que como gobierno deben asumir con responsabilidad. “En Coyoacán trabajamos todos los días para fortalecer la prevención y proteger el bienestar de nuestras vecinas y vecinos, porque ante un sismo, una contingencia o cualquier situación de riesgo, estar preparados puede hacer la diferencia”.

Durante la sesión, se destacó que la prevención es una tarea permanente y corresponsable entre autoridades y ciudadanía. | Foto: Especial.

La mejor manera de honrar nuestra premisa de eficacia y eficiencia, añadió, es servir. “Desde esta trinchera seguiremos trabajando de la mano con nuestras vecinas y vecinos y con nuestra secretaria Myriam, porque cuando sumamos esfuerzos y tenemos claro que la prioridad es la gente, somos y seguiremos imparables”.

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Con la participación del titular de la UGIRyPC de la alcaldía, Jorge Peña, la Secretaria reiteró que “en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, la mejor política pública será aquella que logre proteger una vida antes de que tengamos que lamentar su pérdida. La prevención es nuestra fuerza”.

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Reconoció el trabajo conjunto con la alcaldía Coyoacán y enfatizó que “ante una emergencia no existen colores ni fronteras administrativas, sino una sola prioridad: proteger a la población”.

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Gutiérrez Aguilar, quien funge como presidente del Consejo, reconoció al personal de la Unidad por su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio, al tiempo que destacó que “la protección civil forma parte de las acciones cotidianas del gobierno, desde la atención de luminarias, calles, mercados, escuelas y espacios públicos, hasta la respuesta ante una emergencia”.

Del 26 de noviembre del 2025 al 15 de agosto del 2026, se han dado atención a mil 127 emergencias, que comprendieron: agrietamiento, área socavada, colapso y deslizamiento de suelo, hundimiento por sismo, inundación pluvial, lluvia torrencial, encharcamiento, sistemas estratégicos y concentraciones masivas de población, fugas de gas, entre otros. Así mismo, se han realizado mil 579 capacitaciones de primeros auxilios, prevención e identificación de riesgos y protección civil.

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JACL/cr