Hermosillo, Sonora. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que busca establecer contacto con Mónica Gámez Grijalva, quien denunció públicamente haber sido seguida por un vehículo sospechoso y solicitó protección de las autoridades al asegurar que teme por su seguridad.

Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto líder de una red de huachicol fiscal, relató en redes sociales que, tras llegar a Hermosillo, detectó que una camioneta tipo van, de color blanco, la siguió desde las inmediaciones de su domicilio hasta la carretera internacional.

Ante esta situación, pidió directamente la intervención del gobernador y le solicitó seguridad.

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“Pido al gobernador Alfonso Durazo que me mande seguridad o medidas cautelares porque tengo mucho miedo, porque era un hecho que me venían siguiendo”, expresó.

En un comunicado, la FGJE señaló que hasta el momento la mujer no ha presentado una denuncia formal por estos hechos, por lo que se realizan acciones para localizarla y conocer directamente las circunstancias de lo ocurrido.

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La institución precisó que, una vez que se recabe su testimonio y, en su caso, se formalice la denuncia, se realizará un análisis de riesgo para determinar si procede otorgarle alguna medida de protección conforme a derecho.

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“La Fiscalía reitera su disposición para atender cualquier situación que pueda representar un riesgo para la integridad y seguridad de las personas”, indicó la dependencia.

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El caso ocurre en medio de la situación legal que enfrenta Fernando Farías Laguna, esposo de Mónica Gámez, quien ha sido señalado por la FGR dentro de una investigación relacionada con una presunta red de huachicol fiscal.

El pasado 23 de abril fue capturado en Buenos Aires, Argentina y el 20 de agosto, el ex marino fue trasladado al penal del Altiplano para enfrentar la justicia mexicana.

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