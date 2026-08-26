Tamaulipas. - Debido a que consideran que la jueza María Ciria Mora González ha violentado muchas veces el proceso en contra de Danna Yanina, su defensa promovió formalmente que se excuse de continuar con el caso.

“¿Qué significa que se excuse? Es decir, como tú juez has violentado muchas veces el debido proceso, los derechos de Danna, ya no conozcas del asunto, porque los papás y la propia investigada ya iniciaron un proceso en tu contra juez, tú ya no puedes conocer del asunto, por lo tal le digo, excúsate, es decir, salte del asunto, ya no lo puedes conocer”, expresó en amplia entrevista a los medios, el abogado Carlos David Robles Figueroa.

El abogado destacó que trabajan en varias vías paralelas para obtener la libertad de Danna, dentro de las estrategias legales: el proceso, la apelación y el juicio de amparo. La joven fue detenida el 22 de julio, y después vinculada a proceso, por el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos, en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero.

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“¡Justicia, justicia, justicia!” y “¡La juez es una corrupta!” fueron las consignas que se gritaron en las instalaciones del CIJ. Foto: Especial

El litigante pronosticó que la jueza seguramente va a decir que ella no ha violentado el debido proceso, “si ella no se excusa, por eso es que la recursamos. ¿Qué significa recursar? Que el proceso lo tiene que suspender, manda la recusación con sus superiores que son los magistrados y los magistrados tienen que definir a qué juez nos van a designar”.

Robles explicó que los papás de Danna han presentado tres quejas en contra de la jueza. La jueza ya sabe que hay tres procesos en su contra, “si de por sí, la jueza siempre ha sido parcial, ha estado en favor del Agente del Ministerio Público ¿Ustedes creen que si nosotros planteamos su solicitud de libertad nos la va a dar? Pues evidentemente no, porque sigue violentando el proceso, sigue violentando los derechos de Danna, no nos da una audiencia”.

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Mencionó que la juez siguió violentando los derechos de Danna, y sus papás fueron ejerciendo el derecho de presentar las quejas, “yo ya tengo conocimiento de las quejas y mi obligación como defensor es que al día de hoy que yo me enteré, que ya hay tres quejas en su contra, el día de hoy solicito que se vaya la juez”.

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Defensa de Danna Yanina pide retirar a jueza del caso en Tamaulipas; acusa violaciones al debido proceso. Foto: Especial.

Un recurso que trabaja la defensa de forma paralela es el de apelación, “que los magistrados están valorando, todas las violaciones fundamentales que hizo la juez en la audiencia inicial y en la continuación, y tenemos ya fecha para audiencia, para el día 8 de septiembre, para alegatos aclaratorios (ante magistrados), conforme a ley tiene que resolver ese día el magistrado que le tocó o también lo puede hacer por escrito. Para el día 14 de septiembre tendremos resultado de la apelación”.

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De prosperar dicho recurso, el resultado puede ser que en ese momento Danna Yanina obtenga su libertad, pero su abogado considera que harán lo siguiente: “Lo que yo creo que van a hacer los magistrados, lavarse las manos e irse a lo fácil, como la juez Mora se equivocó tanto, va a decir, te repongo el proceso, pero si te repone el proceso es revictimizar a todas las partes. Si eso pasa no vamos a permitirlo porque vamos a presentar un amparo en contra de esa resolución”.

- ¿Tienen confianza en la justicia?

“La verdad les voy a decir una cosa con toda sinceridad. Yo confío en la justicia federal ¿Qué opino de la justicia de Tamaulipas? No puedo hablar en general de todos los ministerios públicos, pero hablo pésimo de la Ministerio Público que lo hizo, porque hizo al vapor investigaciones y se les cae el teatro poco a poco, se trata de Rosalba Hernández Gutiérrez, a quien ya hasta la quitaron”.

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