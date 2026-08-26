Elementos ministeriales de Puebla lograron la aprehensión de Yoltic Mikhail "N", un sujeto contra el cual pesan decenas de denuncias por haber defraudado a ciudadanos con la renta de automóviles para servicio de aplicaciones de transporte.

La captura del sujeto, señalado del presunto delito de abuso de confianza, ocurrió en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche de la ciudad de Puebla, donde acudió a despedir a su abuela recién fallecida tras meses de estar prófugo de la justicia.

Decenas de personas denunciaron pública y penalmente a Yoltic Mikhail “N”, quien desde el año 2019 empezó a rentar vehículos a particulares para luego ponerlos a trabajar en la plataforma de DiDi.

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El sujeto pagaba a choferes y en los primeros meses la renta de los automóviles; sin embargo, posteriormente dejaba de cubrir los compromisos y se quedaba con los vehículos arrendados.

Se estima que fueron al menos 50 las personas afectadas con este modus operandi, a muchos de los cuales los amenazaba asegurando ser líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Finalmente, fue denunciado penalmente por varios de los afectados y se giró orden de aprehensión en su contra; desde entonces estuvo prófugo de la justicia, escondiéndose en diversos estados del país.

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