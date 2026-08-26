TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Representantes e integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo y del Sindicato de Empleados al Servicio del Congreso del Estado, exigieron este miércoles que se les reconozca el derecho a una jubilación justa; demanda que mantienen desde hace más de 2O años.

Denunciaron que el poder Legislativo ha dejado en el olvido a 39 trabajadores que ya cumplieron entre 30, 35 y 37 años de servicio activo en sus diferentes áreas y oficinas.

La protesta abrió la discusión sobre la urgencia de garantizar certeza legal y retiro digno de los empleados del Congreso de Chiapas, que por más de tres décadas, se han desempeñado en diferentes responsabilidades.

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Una de las representantes sindicales afirmó que buscan el diálogo, la justicia y certeza jurídica; que se escuche a los trabajadores que durante años han contribuido con su labor al funcionamiento y el desarrollo del poder Legislativo.

Los años de servicio prestados, enfatizó, deben ser reconocidos, y exhorto a que juntos se construya una solución que permita acceder a una jubilación justa, digna y con base en la ley.

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"Detrás de cada trabajador hay una familia, un sacrificio y de esfuerzo que se convirtió en una historia de vida al servicio laboral; hoy pedimos que esos años de trabajo sean reconocidos con una jubilación digna", subrayó.

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En la 69 Legislatura local actual la plantilla laboral la integra un 80 por ciento de mujeres. En el grupo de demandantes están 27 trabajadoras en edad de retiro, 10 de las cuales son mayores de 65 años.

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Los inconformes cuestionaron que el poder Legislativo, desprotege a sus trabajadores, pero aprueba y emite leyes en favor de los derechos de las mujeres, de los grupos sociales discapacitados y vulnerables, así como tutela las prerrogativas de los sectores indígenas y de la comunidad LGBT.

Dentro de los pendientes del Legislativo persiste la omisión, la negligencia, el desinterés y la apatía de los diputados, hombres y mujeres, y está pendiente de aprobación la iniciativa legal para otorgar y garantizar el derecho a la pensión de sus empleados, como lo ordena el marco jurídico.

Los representantes sindicales demandaron a la Junta de Coordinación Política, que encabeza Mario Guillén; a la Mesa Directiva, que desde el pasado domingo preside Marcela Castillo, ambos diputados de Morena, y al Poder Ejecutivo, que habiliten una mesa institucional de diálogo para definir los mecanismos legales, presupuestales administrativos que resuelvan el requerimiento de las pensiones de retiro y demás derechos laborales.

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