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Elementos policiales federales y estatales llevaron a cabo una persecución y posterior enfrentamiento con integrantes de una presunta célula delictiva en el municipio de San Andrés Cholula, zona metropolitana de la ciudad de Puebla.
Los hechos ocurrieron la tarde de hoy en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, donde se reportó la muerte de un sujeto armado y dos detenidos (uno de ellos herido de bala), todos, presuntos integrantes de una organización delictiva que opera en el norte del país.
Los informes preliminares dan cuenta que ciudadanos reportaron a los servicios de emergencia que varios sujetos armados recorrían las calles a bordo de un vehículo Chevrolet Chevy color blanco.
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Al montarse un operativo, los agentes trataron de detener a los ocupantes de la unidad; sin embargo, estos emprendieron la huida, por lo que ocurrió una persecución que acabó con el auto compacto estrellado.
En el interior de la unidad se encontraba un hombre muerto y un herido; además, fuerzas federales y estatales lograron la aprehensión de una persona más.
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Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército mexicano acordonaron la zona, en tanto, autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones para identificar a los presuntos delincuentes.
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dmrr/cr
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