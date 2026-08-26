Metrópoli | 26-08-26 | 19:19 |

Cuernavaca, Mor.- Personal especializado de la tomó la ejecución de los peritajes clave en la colonia Las Granjas para que sacudió la zona el pasado 6 de agosto.

La informó que la intervención federal responde a una solicitud formal de la Fiscalía Regional Metropolitana para dotar de sustento probatorio a la y fincar responsabilidades penales contra quienes resulten responsables.

En el lugar trabajaron peritos en incendios y explosiones, ingeniería automotriz, química, ingeniería mecánica, eléctrica y delitos ambientales, y procesaron de forma simultánea el lugar del siniestro y las unidades vehiculares involucradas en la detonación.

Los dictámenes periciales en desarrollo permitirán a la Fiscalía General del Estado (FGE) cuantificar los daños. | Foto: Especial.
Los dictámenes periciales en desarrollo permitirán a la Fiscalía General del Estado (FGE) cuantificar los daños. | Foto: Especial.

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Los dictámenes periciales en desarrollo permitirán a la Fiscalía General del Estado (FGE) cuantificar los daños, establecer la causa raíz del evento y judicializar el caso para la reparación del daño a los afectados, citó la FGE.

La intervención de los peritos federales ocurre a 24 horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera a las autoridades revisar el cumplimiento de las normas por parte de Grupo Tomza y, en caso de detectar irregularidades, sancionar a la empresa.

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JACL/cr

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