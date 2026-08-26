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Cuernavaca, Mor.- Personal especializado de la Fiscalía General de la República (FGR) tomó la ejecución de los peritajes clave en la colonia Las Granjas para esclarecer la explosión de gas que sacudió la zona el pasado 6 de agosto.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la intervención federal responde a una solicitud formal de la Fiscalía Regional Metropolitana para dotar de sustento probatorio a la carpeta de investigación y fincar responsabilidades penales contra quienes resulten responsables.
En el lugar trabajaron peritos en incendios y explosiones, ingeniería automotriz, química, ingeniería mecánica, eléctrica y delitos ambientales, y procesaron de forma simultánea el lugar del siniestro y las unidades vehiculares involucradas en la detonación.
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Los dictámenes periciales en desarrollo permitirán a la Fiscalía General del Estado (FGE) cuantificar los daños, establecer la causa raíz del evento y judicializar el caso para la reparación del daño a los afectados, citó la FGE.
La intervención de los peritos federales ocurre a 24 horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera a las autoridades revisar el cumplimiento de las normas por parte de Grupo Tomza y, en caso de detectar irregularidades, sancionar a la empresa.
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JACL/cr
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