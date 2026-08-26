El caso de Lindsay Clancy, la madre acusada de matar a sus 3 hijos pequeños en el estado de Massachusetts, volvió a atrapar el ojo mediático debido al polémico juicio donde se enfrenta a una posible cadena perpetua y su defensa argumenta una enfermedad mental asociada a la psicosis postparto, además de un mal diagnóstico que le causó sobremedicación.

El homicidio fue perpetrado el pasado 24 de enero del 2023, cuando Clancy estranguló a sus hijos en el sótano de su casa con bandas elásticas –Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses– posteriormente, la madre saltó de una ventana y quedó paralizada por la caída.

A pesar de que Lindsay Clancy no negó haber cometido el crimen durante el juicio, las aristas sobre cada detalle que la orilló a tomar esa decisión, han desatado un fuerte debate en redes sociales sobre la salud mental.

Luego de revisar los registros de Clancy en las instituciones que la atendieron, así como notas que escribió en su celular y cuadernos, analizar diversos testimonios de familiares y especialistas, el caso ha puesto en duda presuntas fallas en el sistema médico que la hizo combinar alrededor de 13 fármacos diferentes al estar bajo tratamiento psiquiátrico.

Leer también Los Muppets declaran a Tim Curry ‘Muppet honorario’ tras fallecimiento del actor; mensaje de despedida se vuelve viral

Juicio de Lindsay Clancy, ella se observa en la esquina derecha. (26/08/26) Foto: AP

¿Qué es la psicosis postparto?

Ante el interés en el caso, una pregunta en común se posicionó en los monitores de búsqueda sobre el padecimiento que experimentó Clancy después de dar a luz a su tercer hijo.

[Publicidad]

De acuerdo con Cleveland Clinic, la psicosis postparto también conocida como (PPP) es una emergencia médica y psiquiátrica grave que provoca una pérdida total de contacto con la realidad al experimentar ansiedad, cambios en el comportamiento, alucinaciones, delirios y paranoia después de dar a luz.

Leer también ¿Quiénes son Lonche y Willito?; influencers desatan polémica por video con Emma Coronel

La psicosis postparto debe tratarse como una emergencia médica y psiquiátrica grave. Foto: Pexels

Asimismo, expertos aseguran que en casos graves, las personas con psicosis postparto pueden intentar hacerse daño a sí mismas o a su recién nacido. Además se aclara que la afección es tratable y el tratamiento temprano aumenta las probabilidades de un buen pronóstico.

[Publicidad]

Cabe mencionar que este trastorno afecta aproximadamente a 1 o 2 de cada 1,000 mujeres y suele aparecer entre los 3 y los 10 días posteriores al parto.

También te interesará:

Ciclosporiasis en México: ¿cómo prevenir el contagio?; consejos para proteger a tu familia de esta bacteria

[Publicidad]

“Lady Paquete” se disculpa y regresa celular a repartidor; “tuvo un arranque”, explica hija

5 ejercicios fáciles para fortalecer los brazos; aumenta la masa muscular sin pesas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

dcs