Tras confirmar el fallecimiento del actor británico Tim Curry, este 26 de agosto, diversos homenajes y muestras de afecto resonaron en redes sociales resaltando su legado en el cine, el teatro y la televisión.

A pesar de que la trayectoria de Curry, dejó una huella imborrable en el mundo del terror con sus personajes más famosos como “Pennywise”, el “Dr. Frank-N-Furter” y “El Señor de las Tinieblas”, su participación en películas infantiles también fue reconocida en la industria.

Por ello, tras darle vida al pirata Long John Silver en el filme de 1996 "La Isla del Tesoro de los Muppets", las famosas marionetas declararon a Tim Curry ‘Muppet honorario’ como un homenaje póstumo que conmovió a miles de usuarios en redes sociales.

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Tim Curry en "Muppet Treasure Island", película de Brian Henson de 1996. Foto: IMDb

Los Muppets declaran a Tim Curry ‘Muppet honorario’

Por medio de Instagram, dirigieron un conmovedor mensaje acompañado por fotos de la producción donde aparece Tim Curry vestido de pirata y que rápidamente llamó la atención.

“Pocos humanos se han ganado el título de Muppet honorario más que el legendario Tim Curry. Como artista, era inigualable: ingenioso, encantador, inquietante y profundamente divertido. Siempre consideraremos un gran tesoro haber formado parte del equipo de Long John Silver. Gracias por todo, Tim”, se lee en la publicación.

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Cabe mencionar que en una entrevista promocional con el medio CNN, Curry declaró: "Cuando estaban negociando la película, pregunté: '¿Cómo va a aparecer en los créditos?'. Y me respondieron: 'El primero entre los humanos'. Y creo que quiero que eso se aplique a todas las películas en el futuro".

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El homenaje póstumo conmovió a miles de usuarios en redes sociales. Fotos: IMDb / @themuppets

Al finalizar el rodaje, el actor recibió una caricatura de sí mismo hecha con la figura de un Muppet como regalo por haber participado en la película y ahora, de forma póstuma fue condecorado como ‘Muppet honorario’.

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