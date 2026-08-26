El terror está de luto tras darse a conocer el fallecimiento del actor británico Tim Curry a los 80 años, estrella de clásicos de culto como “It” y “The Rocky Horror Picture Show”.

De acuerdo con TMZ, el actor murió en su casa de Los Ángeles, luego de enfrentar problemas de salud, entre ellos un derrame cerebral masivo que sufrió en el 2012 y que afectó su movilidad.

La trayectoria de Curry además de destacar en el mundo del cine, el teatro y la televisión, marcó a la cultura pop por dar vida a personajes que continúan vigentes. Por este motivo, usuarios en redes sociales volvieron tendencia un pequeño tributo al actor con imágenes y clips de sus escenas más memorables.

Leer también ¿Quiénes son Lonche y Willito?; influencers desatan polémica por video con Emma Coronel

Pennywise, interpretado por Tim Curry, en la cinta "It" de 1990. Foto: IMDb

Usuarios en redes sociales despiden a Tim Curry

Decenas de internautas recordaron su épica entrada como el Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, personaje que lo volvió un ídolo para la comunidad queer.

There will never be a more iconic entrance. Tim Curry, you will never be forgotten. 💔 pic.twitter.com/h0aSwmGDhT — Connor Lounsbury (@ConnorLounsbury) August 26, 2026

It de 1990 marcó a toda una generación por su interpretación de Pennywise, el payaso malvado que atormentó a un grupo de niños en Derry.

[Publicidad]

TIM CURRY traumatizó a una generación con su encarnación de PENNYWISE, con el que muchos niños descubrieron su miedo a los payasos. Su escena de la alcantarilla con Georgie en la primera adaptación de IT (1990) sigue grabada a fuego en nuestras pesadillas pic.twitter.com/5cRtYURNme — Horror Losers (@horrorlosers) August 26, 2026

La referencia a la inscripción en el trasporte público ya se volvió un clásico en México cuando fallece una celebridad.

El legado del actor fue recordado en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

La sonrisa del actor vivirá por siempre en la memoria de sus fans gracias sus personajes.

En este homenaje, fue condecorado como Muppet honorario por su participación en la película "La Isla del Tesoro de los Muppets".

[Publicidad]

Tim Curry you will always be an honorary muppet to me, rest in peace icon 💔 pic.twitter.com/bJOBpgVPXJ — Jack (-_•) (@captaincupkick) August 26, 2026

Pocos saben que Curry fue la única voz que tuvo Perry el Ornitorrinco en la serie animada "Phineas y Ferb".

Aqui la escena con las voz de Tim Curry como perry, que en paz descanse pic.twitter.com/nsM43ZMOds — Señor Cardoz (@SrCardoz) August 26, 2026

Los internautas también recordaron su participación en "Mi Pobre Angelito 2".

RIP Tim Curry



No other actor could have pulled off this transition.



Home Alone 2: Lost in New York

(1992) dir. Chris Columbus pic.twitter.com/x2UrYjlefV — Men on Film Pod (@menonfilmpod) August 26, 2026

Además del terror, la comedia también fue una parte importante en la carrera de Tim Curry, por lo que fue imposible para muchos no hacer referencias de humor por su partida.

[Publicidad]

🕯️ Tim Curry (1946–2026)



Gracias por regalarnos personajes tan terroríficos e inolvidables y darnos COULROFOBIA (miedo a los payasos) ❤️‍🩹🎈🤡



Gracias por todo, Tim. Tu legado vivirá para siempre. 🤡❤️



Inspirado en la iconica ilustración de @llegaspacheco #TimCurry pic.twitter.com/TJqbcrPkZ1 — Aaron Jandette (@aaronjandette_) August 26, 2026

También te interesará:

Ciclosporiasis en México: ¿cómo prevenir el contagio?; consejos para proteger a tu familia de esta bacteria

“Lady Paquete” se disculpa y regresa celular a repartidor; “tuvo un arranque”, explica hija

[Publicidad]

5 ejercicios fáciles para fortalecer los brazos; aumenta la masa muscular sin pesas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs