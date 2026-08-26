Tendencias | 26-08-26 | 16:06 |

El terror está de luto tras darse a conocer el fallecimiento del actor británico a los 80 años, estrella de clásicos de culto como “It” y “The Rocky Horror Picture Show”.

De acuerdo con TMZ, el actor murió en su casa de Los Ángeles, luego de enfrentar problemas de salud, entre ellos un derrame cerebral masivo que sufrió en el 2012 y que afectó su movilidad.

La trayectoria de Curry además de destacar en el mundo del , el teatro y la televisión, marcó a la cultura pop por dar vida a personajes que continúan vigentes. Por este motivo, usuarios en redes sociales volvieron tendencia un pequeño tributo al actor con imágenes y clips de sus escenas más memorables.

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Pennywise, interpretado por Tim Curry, en la cinta "It" de 1990. Foto: IMDb
Pennywise, interpretado por Tim Curry, en la cinta "It" de 1990. Foto: IMDb

Usuarios en redes sociales despiden a Tim Curry

Decenas de internautas recordaron su épica entrada como el Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, personaje que lo volvió un ídolo para la comunidad queer.

It de 1990 marcó a toda una generación por su interpretación de Pennywise, el payaso malvado que atormentó a un grupo de niños en Derry.

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La referencia a la inscripción en el trasporte público ya se volvió un clásico en México cuando fallece una celebridad.

El legado del actor fue recordado en redes sociales. Foto: Captura de pantalla
El legado del actor fue recordado en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

La sonrisa del actor vivirá por siempre en la memoria de sus fans gracias sus personajes.

En este homenaje, fue condecorado como Muppet honorario por su participación en la película "La Isla del Tesoro de los Muppets".

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Pocos saben que Curry fue la única voz que tuvo Perry el Ornitorrinco en la serie animada "Phineas y Ferb".

Los internautas también recordaron su participación en "Mi Pobre Angelito 2".

Además del terror, la comedia también fue una parte importante en la carrera de Tim Curry, por lo que fue imposible para muchos no hacer referencias de humor por su partida.

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