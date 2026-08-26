Hublot demuestra con el nuevo Big Bang Sapphire Sky Blue su dominio en la manufactura de piezas realizadas en cristal de zafiro. Y es que no es cualquier cosa producir cajas con este material. La complejidad comienza desde el proceso mismo de elaboración del cristal, pues requiere la utilización de cámaras especiales en donde se calienta polvo de óxido de aluminio a una temperatura superior a los 2,000 grados centígrados. Con esta temperatura, el polvo se vuelve líquido y entra en contacto con fragmentos diminutos de zafiro real –al que se le denomina “cristal semilla”–, colocado sobre una base de cerámica.

La caja y el bisel de cristal de zafiro azul translúcido revelan el movimiento desde todos los ángulos.

Este proceso provoca que el líquido se solidifique de inmediato, copiando exactamente la estructura química del cristal semilla. De esta forma, al liberar lentamente el óxido de aluminio derretido, se logra “crecer” poco a poco el cristal, hasta la obtención de un cilindro sólido que sirve como base para el mecanizado de las cajas. Tan solo este proceso inicial puede llevar semanas.

El propio moldeado del cristal resultante implica también un enorme reto, pues el material es tan duro, que esculpirlo solo es posible mediante un alambre fino de acero impregnado de manera constante con una pasta de polvo de diamante. El cristal de zafiro tiene una dureza de 9 Mohs (en comparación con el acero, que tiene 5, y el diamante, que tiene 10); por esto, la única forma de cortarlo es mediante polvo de diamante. Hublot lleva un paso más allá este proceso, al añadir metales como cromo o hierro en el proceso de fundición para obtener cristal de zafiro de diferentes tonalidades cromáticas.

El sistema de doble indicación de reserva de marcha aporta una lectura intuitiva y una puesta en escena mecánica llena de dinamismo.

Arquitectura y tonalidad

En el Big Bang Sapphire Sky Blue, tanto la caja como el bisel están esculpidos en cristal de zafiro de color azul cielo translúcido. El bisel, fiel al ADN de la marca, está asegurado mediante seis tornillos de titanio en forma de “H”.

La arquitectura esqueletada del movimiento, que está inspirada en la estética de los juegos de construcción meccano, deja al descubierto, tanto por el frente como por el fondo, detalles como el volante y el espiral, el tren de engranes, el sistema dual de indicación de reserva de marcha e, incluso, los muelles reales de los dos barriletes, por debajo del logo de la compañía y en la parte inferior derecha de la esfera.

El calibre esqueletado Meca-10 combina una arquitectura abierta con una impresionante autonomía de 240 horas gracias a sus dos barriletes.

Elementos como los puentes, claramente visibles en el fondo del reloj, o la platina esqueletada, han sido tratados mediante PVD (Deposición Física de Vapor) para darles esa tonalidad azul cielo mate tan particular, que hace juego con el color translúcido de la caja y el bisel. La correa, de caucho estructurado y con hebilla desplegable de titanio, reproduce también la misma tonalidad azul.

[Publicidad]

Sistema dual

En su interior encontramos el calibre HUB1201 (Meca-10), un movimiento de cuerda automática ajustado a una frecuencia de oscilación de 21,600 alternancias por hora (3 Hz). Para lograr la imponente reserva de marcha de 10 días (240 horas), el movimiento viene acoplado con un sistema de doble barrielete acoplado en paralelo.

La reserva de marcha, como hemos mencionado, está inidicada mediante dos displays. El primero está posicionado directamente sobre el puente del diferencial, elemento que destaca al costado derecho de las manecillas centrales y que podemos distinguir por su cubierta en color azul cielo y por los tornillos en forma de “H” que lo sostienen. Conforme la carga disminuye, el ventanal en blanco pasa a rojo para indicar los últimos dos días de reserva de marcha. A las 6 hrs encontramos el segundo indicador, en un formato más convencional, en donde la ventana esqueletada muestra con claridad los diez días de la reserva.

Dos barriletes en paralelo proporcionan una extraordinaria reserva de marcha de diez días.

Este doble sistema es posible gracias al sistema tipo cremallera que vemos a las 12 horas, por encima del logo. Este mecanismo, como podemos ver, añade cierta teatralidad al conjunto de indicación, al rotar tanto la cubierta con la ventana de color, como la ventana inferior con el número de días.

[Publicidad]

El Big Bang Sapphire Sky Blue pone de manifiesto no solo las capacidades de la manufactura en el maquinado de cajas de cristal de zafiro, sino que, con movimientos como el Calibre HUB1201 (Meca-10), nos demuestra las habilidades técnicas de la compañía para lograr piezas mecánicamente excepcionales.

FICHA TÉCNICA HUBLOT BIG BANG SAPPHIRE SKY BLUE