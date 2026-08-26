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Hermosillo, Son. - Natalia Rivera Grijalva confirmó este miércoles su salida de Movimiento Ciudadano en Sonora, al asegurar que presentó su renuncia por una decisión estrictamente personal y de congruencia política, luego de que la dirigencia nacional del partido decidiera incorporar a sus filas al grupo político de Alejandro López Caballero, cercano al exgobernador Guillermo Padrés Elías.
La excoordinadora estatal rechazó que Movimiento Ciudadano le hubiera solicitado dejar la dirigencia estatal y sostuvo que fue ella quien decidió separarse del proyecto político.
“Este es un acto de la voluntad mía, personal”, afirmó.
La excoordinadora estatal explicó que las decisiones tomadas por la dirigencia nacional son legítimas y forman parte de su estrategia política, pero consideró que, ante la incorporación de este nuevo grupo, ella dejó de ser funcional dentro del proyecto.
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“Finalmente, la que ya no es funcional en una estrategia como esa, por una convicción personal, soy yo. Yo tengo una historia y tengo una verdad con respecto a ese grupo”, señaló.
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Rivera Grijalva aseguró que su decisión no responde a un conflicto personal con el exalcalde de Hermosillo Alejandro López Caballero, Guillermo Padrés o sus familias, y subrayó que ha sido cuidadosa de no realizar señalamientos directos.
“No es personal, no he hecho un solo señalamiento. He sido cuidadosa de no decir nombres, de no señalar los hechos, de no mencionar a las familias”, dijo.
Rivera también confirmó que tuvo una última conversación con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, a quien reiteró su respeto y cariño, aunque dejó claro que cada parte ejerció su derecho a tomar sus propias decisiones.
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Respecto al fundador del partido, Dante Delgado, señaló que ya no sostuvo una nueva conversación, aunque le envió su respeto.
La exdirigente manifestó que espera que con el paso de los días la dirigencia nacional pueda comprender la complejidad personal de su decisión.
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La política sonorense descartó, por ahora, un regreso al PRI o una eventual incorporación a Morena y señaló que primero deberá procesar este momento antes de definir cuál será su siguiente paso.
Sobre una posible salida de otros integrantes de Movimiento Ciudadano, Rivera evitó anticipar decisiones y sostuvo que cada militante deberá definir su propio futuro político.
“Yo no voy a encabezar una revolución”, puntualizó.
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JACL/cr
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