Ln Baja California no hay quien detenga a la Cuarta Transformación porque no existe la oposición y la gente está contenta con los gobiernos de Morena, lo que se ha traducido en que en las últimas cuatro elecciones ese partido se ha llevado “carro completo”, asegura Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana con licencia, quien aspira a la candidatura morenista a la gubernatura del estado.

Subraya que confía en la imparcialidad y transparencia del proceso interno para la elección de quien encabezará la Coordinación de la Defensa de la Transformación rumbo a los comicios de 2027, y descarta que haya “dados cargados” en favor de alguna de las personas que han manifestado su interés en participar en las encuestas que hará el partido.

“Obviamente hay total confianza en el proceso interno de nuestro partido. Hay confianza y no hay dados cargados. Y más allá de hablar de dados cargados, yo creo que este proceso nos permite a nosotros cerrar filas aún más internamente, trabajar en equipo, fortalecer el trabajo interno, dar este mensaje de equilibrio, de unidad, pero también te permite medir el pulso de la gente, de cómo está con el partido Morena”, recalca.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, el joven político sostiene que Morena tiene un muy amplio respaldo de la ciudadanía porque, a diferencia de otros gobiernos, el actual es cercano a la gente.

“No hay oposición que pueda poner en riesgo la consolidación del proyecto de la 4T. En Tijuana la última elección que hubo es donde compitió un servidor, ganamos con 61%. El PAN, en segundo lugar, con 12%. O sea, fue una diferencia abismal de 49 puntos. Y eso, obviamente, a nosotros no nos permite confiarnos, al contrario”, enfatiza.

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“Aspirar a la coordinación te permite fortalecer el trabajo interno de Morena, y esto nos lleva a generar las condiciones y a preparar el terreno para lo que viene a futuro, que Morena siempre se ha caracterizado por ser un partido cercano a la gente, con propuestas de acción”, señala.

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Descarta que el tema del retiro de la visa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el pleito con el exgobernador Jaime Bonilla afecten al gobierno de Baja California y al movimiento de la 4T.

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“La Cuarta Transformación viene desde la Federación, el estado y los municipios. O sea, no merma, ningún gobierno se puede debilitar. El gobierno de la Cuarta Transformación se construyó con diferentes liderazgos, esa es la gran ventaja de Morena. Cuando es un conjunto de liderazgos, todos sumamos. El gobierno no llega debilitado y la gente lo reconoce en su totalidad”.

El alcalde de Tijuana con licencia destaca que más allá de situaciones coyunturales, la gente en Baja California está satisfecha con la forma de gobernar de Morena y sobre todo reconoce la política social que se impulsa a nivel nacional.

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Ismael Burgueño afirma que está preparado para replicar a nivel estatal el trabajo realizado desde la alcaldía, donde, con el respaldo y la coordinación con las autoridades federales, se logró disminuir la incidencia delictiva, principalmente el homicidio doloso.

“Encontré a Tijuana con 20 homicidios al día y lo dejamos con uno a tres homicidios al día, o cero homicidios también. Fue un esfuerzo de coordinación con el estado y la Federación, por un lado, en un tema operativo, donde invertimos en tecnología.

“Al ver que no teníamos los suficientes elementos policiacos para cubrir todo el municipio decidimos adquirir drones, cámaras corporales, reformar el reglamento de seguridad, empatado con las exigencias de la Federación, con el secretario Omar García Harfuch”.

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