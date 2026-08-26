El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila votar hoy el proyecto por el que Somos México debe cambiar de nombre y color rosa de su emblema para conservar su registro como partido político.

Con ello, se daría la razón parcialmente al Consejo General del INE.

En el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado presidente Gilberto Bátiz se asegura que, pese a las justificaciones que dio Somos México sobre que el color de su emblema no es el mismo que el del partido local Fuerza por México, el electorado no suele diferenciar cromáticas de tonos.

Somos México afirma que el color rosa que los distingue es “rosa cívico”, mientras que en Fuerza por México se registró el “rosa mexicano”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.