De sus padres Mayrín Villanueva y Jorge Poza heredó el gusto por la actuación, pero si alguien le contagió a Romina Poza la fuerza, el entusiasmo y el poder de decisión para hacer una carrera fue su hermano menor, Sebastián.

.El joven, también actor y quien actualmente participa en la telenovela El renacer de la Luna, ha sido la inspiración para la joven de 25 años.

“A mi hermano lo amo, estoy orgullosa de él. Es una gran inspiración para mí, para ser lo que yo quiero llegar a ser de actriz, porque a pesar de ser más chico, él fue el primero en decir: ‘Yo voy a ser actor y lo haré bien’”.

Con una familia dedicada a la actuación (es hijastra de Eduardo Santamarina), Romina reconoce que su madre ha sido una de sus principales guías en esta carrera, aunque también sabe que tendrá que construir su propio camino dentro de la profesión.

“Mi mamá me ha dicho que sea respetuosa, que llegue puntual, bien estudiada, que lea mis libretos, que los repita dos veces, pero también son lineamientos donde uno puede fallar”.

Ahora, Romina está lista para asumir uno de los retos más importantes de su carrera con Luz de mis noches, adaptación de la telenovela Mariana de la noche, que se produjo en México en 2003, y que ahora se realiza bajo la producción de Carlos Moreno.

[Publicidad]

Romina y José Pablo sienten química

La actriz protagoniza la historia junto con José Pablo Minor, quien recientemente fue reconocido como uno de los hombres más guapos del mundo.

Después de cuatro años de trabajo, Romina finalmente recibió la oportunidad de ser la heroína de una trama.

[Publicidad]

Uno de los momentos determinantes del proceso, comenta Poza, fue la prueba de química con José Pablo, pues considera que estas dinámicas permiten descubrir la conexión que se da entre los actores más allá de una lectura convencional.

“En la segunda lectura, cuando vi a José Pablo fue muy bonito. De esas dinámicas de pruebas de química, pero que también es casting... Son difíciles y rudas, te obligan a sacar lo mejor”.

José Pablo reconoce que existe química entre ambos, pero deja claro que la relación se mantendrá en el terreno profesional y que ambos respetarán sus respectivas vidas personales.

[Publicidad]

“Cada uno tiene su pareja. Es ficción y primero que nada hay respeto por la persona y lo tenemos muy claro”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.