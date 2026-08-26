A una semana del regreso a clases, padres de familia acudieron a la calle Emiliano Zapata, en el Centro Histórico, en busca de los uniformes escolares de sus hijos y señalaron que los precios aumentaron respecto a años anteriores.

Ricardo González, quien desde hace seis años compra los uniformes de sus dos hijas en esta calle, comentó que este ciclo escolar pagó 300 pesos por el uniforme deportivo y 400 pesos por el de diario para cada una.

“Antes yo creo que con 500 pesos ya comprabas ambos y súper completo; ahora sí está más caro, pero la calidad sigue siendo igual de buena”, dijo.

Érika acudió con su esposo y su hija para adquirir el uniforme de bachillerato y señaló que pagó 510 pesos por el uniforme de diario, 400 pesos por el pants deportivo y 180 pesos por una bata de laboratorio que el año pasado le salió en 100 pesos.

“Casi el doble; todos los días suben mucho y hace años uno venía y con 500 pesos comprabas los dos uniformes, la bata, calcetas y hasta te sobraba”, comentó.

Calculó que vestir por completo a un estudiante representa una inversión cercana a los mil pesos.

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Alejandra Hernández recorrió varios locales en busca del uniforme de secundaria de su hijo y gastó 600 pesos en el pants y 400 pesos en el uniforme de diario, pero estima que el gasto total llegará a mil 500 pesos al incluir el resto de las prendas.

“Los precios suben cada vez; al principio un peso, dos, cinco, pero cuando menos te das cuenta ya gastaste el doble de lo que hacías antes”, comentó.

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