La línea entre elegir quedarse en México o emigrar al futbol europeo es sumamente delgada, pero no siempre depende del futbolista. Por elección, hay jugadores que no dudan en emigrar; sin embargo, los costos que tienen sus cartas son elevados para clubes europeos.

“Está sobrevaluado el costo del jugador mexicano. Eso es lo que hace que, por ejemplo, países como Colombia, Ecuador, el mismo Costa Rica, Estados Unidos puedan enviar muchos jugadores al extranjero, porque la cantidad en la que los venden es mucho más barata de lo que venden a un jugador mexicano”, asegura Efraín Flores, técnico y formador mexicano.

En entrevista para EL UNIVERSAL Deportes, Flores enfatiza que el futbolista mexicano está mejor preparado que antes para probar suerte en Europa.

“El jugador mexicano no es el mismo de hace 20, 25 años. No, el jugador mexicano está preparado mucho mejor en lo académico, la parte personal, la humana, de manera que no le pesa salir, al contrario, ya es un gusto, pero dicen, ‘si aquí gano 10 pesos y voy a ganar dos’, ahí vienen las situaciones adversas”, señaló Flores. Sebastián García M.

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