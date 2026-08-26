Graciela Domínguez fue nombrada gobernadora interina de Sinaloa, luego del fugaz regreso de Rubén Rocha. La morenista trabajó en el gabinete de Rocha, participó en su proyecto político y ha defendido logros de su administración. Pero también posee una trayectoria partidista propia. Su designación puede ser una garantía de continuidad para quienes temen un vacío de poder o una figura de transición aceptable para quienes quieren reducir la influencia de Rocha Moya. ¿Qué podemos esperar de su gobierno? Oswaldo Villaseñor, periodista sinaloense, nos habla al respecto.

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