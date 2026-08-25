Zacatecas.- Este martes fue detenido el director de Seguridad Pública del municipio de Juchipila, Pedro Humberto “N”, junto con el oficial Marco “N” por el delito de secuestro agravado, confirmó el fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya.

Mencionó que la captura de ambos mandos se ejecutó durante las primeras horas de este martes mediante un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales: “La detención obedece a una investigación, ambas personas son detenidas mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado”, dijo Camacho.

Explicó que las detenciones son parte de las acciones e investigaciones relacionadas con en operativo implementado hace más de un mes de manera conjunta entre los gobiernos de Zacatecas y Aguascalientes, denominado Operativo Sagaz.

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Precisó que este día se acudió a esa región del sur de la entidad para ejecutar dos órdenes de cateo y el cumplimiento de órdenes de aprehensión contra los dos servidores públicos municipales.

Aunque no abordó mayor detalles de las investigaciones sobre el delito que se les imputan a ambos funcionarios, solo destacó que forman parte de los trabajos realizados en esa región y que también ha permitido otras detenciones.

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Se espera que mañana la Fiscalía de Zacatecas emita mayor información sobre este hecho.

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