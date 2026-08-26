El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) anuncia la creación de un nuevo rol que estará a cargo del análisis y estudio de su colección. Se trata de Curadora-at-Large y será ocupado por Sofía Hernández Chong Cuy.

Originaria de Mexicali, la curadora es licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Monterrey y cuenta con una maestría en curaduría en el Centro de Estudios Curatoriales de Bard College, en Nueva York. Chong Cuy tiene experiencia en el campo del arte contemporáneo luego de haber dirigido el Kunstinstituut Melly en Róterdam, Países Bajos, haber curado la Colección Patricia Phelps de Cisneros, ubicada entre Estados Unidos y Venezuela, así como haber dirigido el Museo Tamayo.

Esta nueva posición del museo, que será financiada por la coleccionista y miembro fundador del MARCO, Yolanda Santos de Hoyos, tiene la misión de crear argumentos para “construir una visión del arte contemporáneo desde el norte, considerando su complejidad cultural, sus diálogos fronterizos”, se lee en un comunicado.

“Este es el momento y el lugar perfectos para poder contribuir a México desde MARCO a través de la colección, otorgándole una visión y un posicionamiento desde el norte del país”, dijo Chong.

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