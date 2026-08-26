Después de la histórica participación de México en el Mundial 2026, los prospectos para emigrar al futbol europeo superaban por poco una lista de cinco elementos; después de casi dos meses, sólo se ha ido Armando González.

Según Efraín Flores, entrenador y formador mexicano, la Liga MX debe dejar de ser una competencia importadora y abrir más puertas para un mayor número de salidas al viejo continente. “Estoy seguro de que si pudieran invertir más que gastar, invertir en las fuerzas básicas, tendrían en su plantilla un 80% de jugadores de fuerzas básicas. Estoy seguro de que los venderían más barato y estaríamos siendo un país con una Liga exportadora y no una importadora”, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Invertir lo mismo, pero en mejor calidad sería fundamental para elevar la competitividad de la Liga MX. Así lo percibe Efraín Flores.

“Si te vas a gastar 30 millones de dólares, gástate los 30 en cinco que te cuestan seis millones, que sean buenos, no te gastes 30 millones en 10 o 12 jugadores extranjeros, que son de mediano pelo. Mejor gasta bien lo que tengas que traer, haces una Liga más competitiva”, destacó el mexicano.

Para ello, sería clave reducir el número de extranjeros a cinco por equipo y explotar las fuerzas básicas con el fin “de tener los ojos del mundo y de los visores” en la Liga MX”.

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