Para muchos especialistas, la salida de Armando González al Olympiacos de Grecia fue cuestionada por “el nivel” de la Liga helénica; verlo en otro futbol de Europa habría sido mejor, aseguran.

Con apenas 14 minutos en el Mundial 2026, la Hormiga se convirtió en el primer mexicano en emigrar a Europa luego del principal evento futbolístico, pero ni eso aminoró los cuestionamientos.

Para Efraín Flores, extécnico de las Chivas y formador de futbolistas como Rafael Márquez en el Atlas, el hoy exjugador del Guadalajara tomó la decisión correcta.

“Para mí, 100 por ciento garantizado que es mucho mejor que se vaya; sin duda alguna, hay situaciones que no acreditan a la Liga MX como una de las mejores del mundo. Estando en Europa, estoy seguro de que va a tener más visores continuamente de los que pueda tener acá, quedándose en Chivas”, declaró Flores.

Estar en el viejo continente es un valor que por sí solo respalda la decisión del canterano rojiblanco. Desde la visibilidad, hasta disputar competencias europeas, son situaciones que no tendría manteniéndose en el Rebaño.

“El hecho de que vaya a Grecia, al Olympiacos... Sin duda alguna, jugar en esa Liga le viene bastante bien. Donde están llegando grandes jugadores, donde hay ascenso y descenso, hay mucha competencia, hay competitividad entre los mismos compañeros y —sobre todo— van a jugar partidos de UEFA, de Ligas europeas”, destacó.

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González, de 23 años, fue campeón de goleo en el Apertura 2025 y en el año futbolístico sumó 24 anotaciones. Sus números despertaron el interés en el viejo continente y hoy, el gran sueño de la Hormiga se ha consumado.

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