El carácter de Yuridia suele aflorar en cualquier momento, de ahí que su equipo quiera persuadir amablemente a los periodistas que la entrevistan para que moderen o midan su tono al dirigirse a la cantante, esto para evitar que se incomode y, peor aún, que explote.

Porque si bien sus logros nadie se los discute, como su llegada al Estadio GNP, donde ofrecerá dos conciertos como la primera intérprete de regional mexicano, tampoco su temperamento, el cual a veces impacta en las tareas de promoción de sus shows y lanzamientos de discos.

Así que ya saben, a cuidar el tono en que se dirigen a Yuridia.

Lee también ¿Hubo trampa en “Survivor”?

Wendy Guevara también tendrá documental sin filtro

La siguiente entrega de la franquicia “Sin filtro”, de la plataforma ViX, será Wendy Guevara. La producción ya se encuentra contactando a las personas más cercanas a la influencer para recoger su testimonio, pero no solo ellas serán las que hablen, también se escuchará el testimonio de sus detractores.

Sergio Mayer será uno de los de buscados por la producción para que hable de por qué no siente simpatía con la guanajuatense y con quien coincidió en la primera edición de “La Casa de los Famosos México”.

[Publicidad]

Los testimonios a favor y en contra se recabarán con el fin de lograr equilibrio en el desarrollo de la emisión y de llevar al público un retrato de la famosa en cuestión… sin filtro.

Wendy Guevara con nuevo proyecto. Foto: Clasos/foto/Alfonso Manzano.

Monterrey abre la puerta a Héctor Suárez Gomís

Siempre ha habido la queja de que la actividad teatral en México se concentra en la Ciudad de México, pero actualmente en Monterrey están comenzando a dar la batalla y figuras con amplia experiencia en las tablas tienen mejores oportunidades, como es el caso de Héctor Suárez Gomís, que nunca se le ha visto en musicales, o Mónica Huarte, que desde el 2009 no había hecho algo en este género.

Hoy ambos actores están juntos en “Annie, el musical”, y los dos han manifestado que se están divirtiendo de lo lindo, haciendo personajes que tenían muchas ganas de abordar, él como el Sr. Warbucks y ella como la malvada Miss Hannigan.

[Publicidad]

Hay que recordar que la llamada sultana del norte ha dado grandes estrellas del teatro, como Bianca Marroquín, Mauricio Martínez y Melissa Barrera, que hoy son destacadas figuras en Broadway.

Héctor Suárez Gomís. Foto: Archivo

Lee también “Rubí” eclipsa a “El renacer de Luna”