La eliminación de Javier Márquez de “Survivor México” dejó más discusión que celebración. El exintegrante de “Exatlón”, uno de los candidatos más fuertes para ganar el reality, quedó fuera en un duelo contra Avril, y enseguida comenzaron las acusaciones de que ella habría hecho trampa.

Ante la cantidad de comentarios en redes sociales, la cuenta del reality decidió salir a apagar el incendio: “Ante lo que se ha estado comentando, aclaramos que Avril no hizo trampa durante la competencia”.

Pero la aclaración consiguió prácticamente lo contrario. Los seguidores cuestionaron aún más a la producción y, aunque algunos aceptaron que Avril pudo haber cumplido las reglas, señalaron que la prueba de fuerza parecía favorecerla frente a Javier por la diferencia de peso y estatura.

Otros, incluso; desempolvaron polémicas de temporadas anteriores para acusar al programa de tener “protegidos”. Así que el intento de defender a Avril terminó abriendo una discusión bastante más incómoda: la de si “Survivor” está jugando parejo.

Lee también “Rubí” eclipsa a “El renacer de Luna”

Pablo Montero apunta al Camino de Santiago

Para festejar su cumpleaños 52, Pablo Montero decidió organizar una taquiza a la que invitó a los medios de comunicación.

[Publicidad]

Pablo, quien lleva varios meses “limpio” de alcohol, se dejó llevar por el antojo, así es que con singular alegría se le vio degustando tacos de chicharrón.

Y tras el atracón, se dice que el cantante y actor se prepara para disfrutar de unas vacaciones que lo llevarán a hacer el Camino de Santiago, en España, recorrido que miles de personas hacen cada año y que sirve como un ejercicio de introspección y de desarrollo espiritual.

El actor fue festejado con una taquiza antes de dar función de la obra Perfume de Gardenia.

Guadalupe Pineda aún espera colaboración de bolero glam

Aun siendo una de las voces más reconocidas del bolero y de la música popular en México y haber grabado con artistas como Mercedes Sosa, Pablo Milanés y Plácido Domingo, hay algunas colaboraciones que no se le han dado a Guadalupe Pineda, una de ellas es con Luciano Daniel, nieto de María Victoria, de quien dice: “Ah, no, bueno, es bolero glam, a mí me encanta, yo quería grabar con él, me gusta mucho su proyecto”.

[Publicidad]

Sin embargo, el joven nunca concretó el proyecto, por lo que la canción no se ha realizado. Pero la cantautora mantiene la esperanza de que en algún momento compartan estudio.

Guadalupe Pineda, cantante de bolero, trova y la canción ranchera. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Lee también "La Captura", de Netflix pone narcocorridos... pero aplica la ley seca