Seyé, Yuc. - Grupos ambientalistas lograron la suspensión de una corrida de toros en la localidad de Seyé, por lo que es el cuarto municipio de Yucatán que deberá acatar la orden de un juez federal.

La medida fue obtenida a través de un amparo promovido por los colectivos “Animal Héroes” y PETA Latino, organizaciones que señalaron que este tipo de prácticas contravienen las disposiciones legales en materia de protección animal, entre ellas el artículo 4.° constitucional y la NOM-033.

“Nos vuelven a dar la razón y se suspende el uso de instrumentos de tortura en la corrida anunciada en Seyé, para el 30 de agosto. El juez nos concede la suspensión provisional gracias al amparo que interpusimos junto a PETA Latino”, publicó Animal Héroes en sus redes sociales.

Lee también Riña tras fiesta de XV años termina con un muerto en Kantunil, Yucatán; detienen a presunto responsable

Seyé es el cuarto municipio de Yucatán con suspensión de corrida de toros. | Foto: Especial.

La agrupación puntualizó que en el caso de Seyé es el cuarto amparo que obtienen para la suspensión provisional relacionada con eventos taurinos en Yucatán, pues los casos anteriores corresponden a Tixkokob, Temozón y Muna.

Precisó que los tribunales concedieron una suspensión provisional que impide, por el momento, el uso de instrumentos considerados de maltrato animal durante la corrida anunciada para el próximo 30 de agosto en el municipio de Seyé.

[Publicidad]

La agrupación pidió a la presidenta municipal de Seyé, Wendy Cauich, y al gobernador Joaquín Díaz Mena intervenir para evitar la realización del evento.

“Desde Animal Héroes no vamos a parar de denunciar, de presentar amparos y de trabajar, hasta que se cumplan las leyes y se deje de torturar a los animales”, advirtió el colectivo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL