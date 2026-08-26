Mérida, Yucatán.- Un total de 527 niñas, niños y adolescentes de Mérida recibieron lentes graduados gratuitos para este regreso a clases, programa que ha beneficiado a 11 mil 500 personas.

La entrega beneficia a menores de entre 6 y 12 años que previamente fueron valorados en jornadas de salud visual realizadas en colonias y comisarías de la capital yucateca, informó la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada.

El apoyo busca atender problemas de visión que pueden afectar el aprendizaje y, al mismo tiempo, reducir el impacto de la compra de lentes graduados en la economía de las familias.

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“Para nosotros lo más importante es cuidar su salud y acompañarlos en cada etapa de su vida. Acercamos este apoyo con justicia social, porque sabemos que el inicio del ciclo escolar implica un gasto importante para las familias y es una etapa clave para su aprendizaje”, aseveró la alcaldesa.

Acompañada por el director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, Arturo León Itzá, la edil destacó que unos lentes pueden marcar una diferencia en el desempeño escolar, al facilitar actividades como leer, escribir y participar en clase.

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“Me motiva saber que ahora tienen una herramienta para leer, escribir, participar en clase y sentirse mejor, porque cuidar la vista también es cuidar la salud", mencionó Patrón Laviada.

En dos años, el programa “Ver Mejor” ha beneficiado a 11 mil 500 personas en situación de vulnerabilidad, de las cuales 2 mil 93 son niñas, niños y adolescentes.

León Itzá señaló que el regreso a clases representa uno de los periodos de mayor gasto para las familias, debido a la compra de útiles, uniformes y calzado, por lo que el costo de unos lentes puede retrasar la atención de una afección visual.

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