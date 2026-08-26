La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) celebró la aprobación de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

A través de un comunicado, afirmó que en estos, aprobados por el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), existe un balance entre libertad de expresión, regulación y viabilidad económica de la industria mexicana de la radio y la televisión.

"Las preocupaciones de la industria mexicana de la radiodifusión han sido atendidas luego de un fructífero diálogo con las autoridades federales", aseguró.

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Además, la Cámara agradeció a los casi 9 mil participantes de dicho ejercicio, el cual consideró como un precedente de futuros ejercicios, debido a la disposición del gobierno de México de escuchar a los medios de comunicación, especialistas, radioescuchas y televidentes acerca de aspectos alusivos al derecho a la información y la libertad de expresión.

"Desde 1996, esta es la ocasión que más gente ha dado su opinión y ha hecho sentir sus preocupaciones y deseos. Quieren medios de comunicación independientes de cualquier revisión oficial, que también que informen con puntualidad los aconteceres de la vida nacional", comentó.

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Asimismo, expresó su disposición con el fin de continuar en contacto con su audiencia y esta última Comisión, encabezada por Norma Solano. Adelantó la ejecución de talleres en mil 200 estaciones.

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"No dudamos que, con estos nuevos Lineamientos, los nuevos defensores de las audiencias actuarán con profesionalismo e imparcialidad", concluyó la CIRT.

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dft