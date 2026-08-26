La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, deslindó al partido político del senador Enrique Inzunza, quien pidió separarse de la bancada guinda en el Senado de la República por las acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

"A partir de hoy, él tomó la decisión de separarse del grupo parlamentario de Morena y actuar como senador independiente, por lo cual desde ahora sus opiniones y sus acciones serán exclusivamente bajo su actividad personal... no será responsabilidad nuestra sus expresiones, sus acciones", expresó.

La líder morenista señaló que Inzunza no dio aviso previo a Movimiento de Regeneración Nacional de que se separaría de la bancada en el Senado, pero hubiera sido preferible que pidiera licencia al cargo "para sujetarse a las investigaciones".

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"Nadie está por encima del movimiento y de nuestra causa, no tuvimos conocimiento previo de su decisión, nosotros hubiéramos querido que se hubiera separado, que hubiera pedido licencia", dijo.

Detalló que se abrirá un proceso interno para determinar si el senador Enrique Inzunza seguirá afiliado a Morena o no.

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"La comisión es la que decide, define estatutariamente quién sigue siendo, quién es militante y quién ya no lo es, hay unas medidas cautelares previas para que, en su caso, darle debido proceso de manera interna para realizar estas acciones de manera correcta, y platicaré seguramente el día de hoy con la comisión al respecto", expresó.

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