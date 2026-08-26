A prácticamente dos meses desde que se declaró controlado el brote de sarampión en la CDMX, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se alcanzó un 74% de vacunación con más de 4.4 millones de cadenas aplicadas durante la jornada masiva que se implementó para combatir esta enfermedad, desde agosto de 2025 cuando se detectó el primer caso positivo en la capital.

“Se han vacunado más de 4 millones; 4.4 millones de personas. Es decir, se ha llegado al 74%de la población objetivo. Éste es un número muy grande y muy fuerte”, indicó.

Al encabezar la entrega de reconocimientos a más de 5 mil servidores de la salud que participaron en la campaña masiva de vacunación la mandataria capitalina reconoció a la ciudadanía por responder a la convocatoria y acudir a los módulos y centros de salud por la vacuna.

“La Ciudad de México respondió con millones de brazos extendidos. Démosle un aplauso a la población, por dar esta enorme lección de responsabilidad individual; también de solidaridad y sobre todo, de confianza en la ciencia y en la salud pública. Otro fuerte aplauso a toda la población, a los millones que se vacunaron”, dijo.

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CDMX alcanza 74% de población vacunada contra sarampión. | Foto: Especial.

El pasado 30 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que el brote de sarampión en la Ciudad de México está controlado, toda vez que únicamente se había registrado un caso de este virus en la capital.

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En el Centro Médico Siglo XXI, Brugada Molina reconoció el “compromiso y generosidad”, de los más de 5 mil trabajadoras y trabajadores de la salud que hicieron posible el operativo que se puso en marcha en la capital desde febrero pasado.

“Éste es un gran reconocimiento, al personal vacunador; un reconocimiento a las médicas y médicos, a enfermeras y enfermeros; también a especialistas, a epidemiólogos, a los promotores de salud, al personal logístico; también al personal administrativo, al personal de participación social, comunitaria y de comunicación. Un fuerte aplauso a todas y todos ellos”, aseveró.

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La jornada masiva se implementó para combatir esta enfermedad, desde agosto de 2025, cuando se detectó el primer caso positivo en la capital. | Foto: Especial.

En su oportunidad, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, destacó que las cifras de vacunación “hablan de millones de personas protegidas, pero también de miles de horas de trabajo en territorio”, lo que permitió a la ciudad, dijo, estar preparada ante el Mundial que arrancó en junio.

En el evento, destacó la participación de algunos de los trabajadores de la salud que participaron en la campaña, entre ellas Juana Guadalupe Landín Becerril, operativo del IMSS-Bienestar, quien afirmó que la alerta de sarampión “fue un gran reto” y destacó que se logró informar a la población para que acudiera por la vacuna.

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