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El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, firmó un convenio con el director general del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), Carlos Rubio, para que el Metro fabrique piezas y refacciones en sus propias instalaciones.
Adrián Rubalcava destacó que la firma del convenio renueva el compromiso del Metro para colaborar con instituciones tecnológicas de excelencia a nivel nacional, con propuestas específicas para mejorar los procesos de mantenimiento e incluso, recalcó, para manufacturar piezas o refacciones en las instalaciones del Metro.
Enfatizó que la colaboración de casi dos décadas con el CIDESI también permite contar con aportaciones federales para el mejoramiento de las áreas de desarrollo tecnológico del organismo, las cuales se ubican principalmente en el conjunto Zaragoza.
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El titular del CIDESI, Carlos Rubio, apuntó que entre las aportaciones del centro se encuentran:
- Bancos de pruebas
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- Sistemas de pilotaje automático
- Desarrollos para los elementos de lógica y tracción de los trenes
El director del Metro afirmó que estas aportaciones impactan de forma directa en áreas prioritarias de mantenimiento a convoyes e instalaciones fijas del Sistema de Transporte Colectivo.
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JACL/cr
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