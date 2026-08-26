Después de únicamente disputar 38 partidos con el Anderlecht en Bélgica desde enero de 2025, César Huerta está de regreso en la Liga MX con sed de revancha.

El Chino vuelve a los Pumas con el objetivo de recuperar su mejor versión, aquella que le permitió ser considerado para la Selección Mexicana y dar el salto al futbol europeo.

Lee también La propuesta de Efraín Flores para potenciar el futbol mexicano: Liga exportadora y máximo 5 extranjeros

A su llegada a México, el habilidoso extremo reconoció que hizo todo lo posible por mantenerse en el viejo continente, pero que no recibió ninguna oferta y aceptó escribir un segundo capítulo con el equipo auriazul.

“Por ahí, se ha hablado mucho de que tenía que haberme aferrado un poco más allá en Europa y lo hice, me esperé hasta casi el cierre del mercado, que es en casi cinco días, para ver si me salía una opción, con la ilusión de poder conseguir alguna oportunidad, no la conseguí, pero no quedó en mis manos”, se sinceró.

Al ser cuestionado por una valoración de su etapa del otro lado del charco, el canterano de las Chivas señaló que pasó, prácticamente, un año sin actividad al operar dos veces la pelvis por una pubalgia.

[Publicidad]

“No puedo hacer un balance [porque] en realidad sólo jugué seis meses en Europa y lo demás estuve arrastrando problemas de lesión por dos cirugías [que tuve]”, manifestó sobre su constante baja por lesión.

César 'Chino' Huerta vivirá una segunda etapa con los Pumas. FOTO: ESPECIAL

Días complicados para el Chino Huerta

César Huerta también aprovechó para revelar que vivió momentos bastante complicados en los últimos días, debido a que el Anderlecht lo apartó por completo para forzar su salida.

“En el club, me cerraron las puertas, me dijeron que no contaban conmigo, me separaron del grupo… pasé semanas difíciles, pero ahora tengo mucha ilusión con [regresar a] Pumas”, confesó el Chino.

[Publicidad]

Lee también Efraín Flores exige el regreso del ascenso y descenso a la Liga MX: Nos afecta a nivel mundial