LA PAZ, BCS. — Más de 5 mil 700 dosis de metanfetamina fueron aseguradas en dos operativos realizados en La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, que dejaron también dos personas detenidas.

En operativos de las últimas 24 horas, agentes de investigación reportaron el aseguramiento de diversos envoltorios durante un cateo en una vivienda en la colonia Bella California, en esta capital, luego de una indagatoria sobre presuntas actividades relacionadas con la venta de narcóticas en la zona.

Durante el cateo fue detenido Aldo Benjamín “N”, de 30 años, a quien le aseguraron envoltorios equivalentes a 2 mil 500 dosis, según la estimación de la Procuraduría General de Justicia del estado.

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Los agentes también localizaron dinero en efectivo, una báscula y utensilios de metal. El detenido y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en investigación del comercio de narcóticos.

Aseguran más de 5 mil dosis de cristal en operativos en La Paz y Los Cabos, BCS; hay dos detenidos. Foto: Especial.

En otra acción realizada en Cabo San Lucas, agentes detuvieron a Luis Alfredo “N”, alias “El Wisa”, de 41 años, en la colonia Mariano Matamoros.

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En este caso fueron asegurados más de un centenar de envoltorios equivalentes a 3 mil 250 dosis. También se decomisaron una báscula, dinero en efectivo y una camioneta Jeep Cherokee modelo 2005.

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El detenido y los objetos asegurados en Cabo San Lucas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con el procedimiento correspondiente.

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De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre del año, BCS acumula en el delito de narcomenudeo 776 registros. En el 2025, la entidad cerró con mil 048 reportes de la comisión de este delito.

dmrr/cr