El Partido Acción Nacional en Veracruz exigió la comparecencia ante el Congreso del Estado de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado ante la crisis de violencia y el acceso a la justicia en la entidad.

La dirigente estatal del PAN, Ana Ledezma, condenó los hechos de violencia de los últimos días y puso en duda las cifras presentadas por Morena en el informe de Seguridad y Desarrollo 2026, que hablan de una disminución de homicidios dolosos en un 28%.

Y es que dijo, las cifras oficiales contrastan con la realidad que viven las veracruzanas y veracruzanos cotidianamente.

PAN Veracruz exige comparecencia de titulares de Seguridad y Fiscalía; cuestiona cifras sobre homicidios. Foto: Especial.

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"Seis de cada 10 veracruzanas y veracruzanos no se sienten seguros, esta es la realidad en la que vivimos y no se trata sólo de cifras e indicadores, sino de la demanda ciudadana de combatir la impunidad que impera en nuestro estado”, afirmó.

En conferencia de prensa, condenó el asesinato de Bartolo López Gutiérrez, padre de Bartolo López de la Cruz, excandidato a la presidencia municipal de Texistepec por el PAN.

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“En Veracruz se han cometido 3 de los 7 asesinatos contra periodistas de 2026 y es la entidad con mayor número de hechos de violencia política documentados en 2025", recordó.

Ante ello, dijo que es necesario que los encargados de seguridad y procuración de justicia comparezcan ante los diputados locales para que expliquen las acciones y posibles omisiones.

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