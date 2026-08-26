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Pachuca. - La Fiscalía General de la República aseguró 173 mil 800 litros de combustible y localizó seis tomas clandestinas conectadas a un ducto de Petróleos Mexicanos, durante un cateo realizado en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.
La Fiscalía Especializada de Control Regional dio a conocer que tuvo conocimiento sobre el robo de hidrocarburo en la colonia Ex-Haciendas Rancho Cadena, del municipio de Mineral de la Reforma.
De esta manera, tras la obtención de una orden de cateo por parte del juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron un cateo en el inmueble señalado.
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En el sitio se localizaron seis tomas clandestinas conectadas a un ducto de Pemex; tres de estas daban directamente hacia el predio. Durante los trabajos, elementos de la Guardia Nacional, así como de Protección Civil, Policía Estatal y Policía Municipal, mantuvieron presencia en la zona y delimitaron el área para prevenir riesgos.
Este es uno de los hallazgos de mayor magnitud registrados en la entidad, donde el robo de hidrocarburo permanece como uno de los delitos con mayor presencia. Ante la dimensión del aseguramiento, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad.
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Las seis tomas fueron inhabilitadas, mientras que el combustible y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía Federal en Hidalgo, en tanto continúan las investigaciones para identificar a los responsables de las actividades detectadas en el inmueble.
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dmrr/cr
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