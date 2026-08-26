Pachuca. - El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, advirtió que existe un riesgo permanente en al menos 20 municipios por los que atraviesan ductos de Petróleos Mexicanos, sobre todo en las zonas donde la infraestructura se encuentra expuesta, lo que facilita las tomas clandestinas.

El mandatario fue cuestionado luego de que esta mañana se registrara una fuga de combustible provocada por una toma clandestina en la comunidad de Xolostitla, municipio de Epazoyucan, donde al menos 15 pobladores tuvieron que ser evacuados de manera preventiva. En ese lugar, la semana pasada también se registró el incendio de un ducto por un intento de robo de hidrocarburo.

Al respecto, el mandatario reconoció que existe un riesgo permanente por la extracción ilegal de combustible, una actividad que se registra desde hace años. Señaló que, aunque el estado mantiene coordinación con el Gobierno Federal, la Guardia Nacional y el Ejército para atender esta problemática, el delito continúa vigente.

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Resaltó que el combate a este ilícito corresponde principalmente al ámbito federal; sin embargo, Hidalgo ha respaldado a las instituciones para disminuir esta actividad, ya que representa una de las principales preocupaciones del Gobierno estatal por las consecuencias que puede generar una toma clandestina.

Las fugas, incendios y explosiones representan un peligro, sobre todo si los ductos atraviesan zonas habitadas, por lo que el combate a lo que calificó como “un robo a la nación” es prioritario para el estado. Añadió que, aunque personas involucradas en esta actividad han perdido la vida o han resultado lesionadas por la manipulación ilegal de los ductos, el robo de hidrocarburo se mantiene como una actividad relevante para grupos delincuenciales.

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“Cada quien debe responder por su trayectoria”: Menchaca sobre Adán Augusto

Advierten riesgo por huachicol en 20 municipios de Hidalgo; fuga en toma clandestina causó evacuación en Epazoyucan. Foto: Especial.

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"Adán es amigo mío desde hace muchos años"

En otro tema, el gobernador se refirió a la llegada del senador Adán Augusto López Hernández como coordinador de la Cuarta Circunscripción, de la que forma parte Hidalgo.

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Sobre los señalamientos que se han realizado contra el político tabasqueño, Julio Menchaca indicó que cada persona debe responder por su propia trayectoria y por el impacto que esta tenga entre los ciudadanos y dentro del partido.

“Adán es amigo mío desde hace muchos años, hoy es senador de la República y cada quien tiene que responder por su trayectoria. Ahí sí, yo no puedo ser aval de nadie más que mío”, expresó.

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El gobernador hidalguense destacó que el ejercicio político implica enfrentar críticas y diferencias, por lo que consideró imposible satisfacer todas las posturas.

Reconoció que mantiene una amistad de varios años con Adán Augusto López Hernández y señaló que recientemente se reunió con él para dialogar sobre temas políticos.

Respecto a las actividades que López Hernández realizará en Hidalgo, indicó que se trata de una decisión que corresponde a las instancias nacionales y estatales de Morena.

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