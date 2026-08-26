Tabasco. - Ahora reportan en Tabasco la captura de Cristian “N”, alias “El Diablo”, y otros cinco integrantes de "Pueblo Unido" durante un operativo estratégico llevado a cabo en diversos inmuebles de la capital tabasqueña por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

Durante el operativo fueron capturados:

Carlos "N"

Rodolfo "N" alias “Rodas”

Celia "N"

Yiye "N" alias “Yiyo”

Raúl "N" alias “Chelo”

Son señalados como presuntos generadores de violencia.

Durante la intervención táctica, las autoridades incautaron dos armas de fuego largas, una pistola calibre 45, diversos cargadores, un total de 52 cartuchos útiles y múltiples dosis de sustancias ilícitas.

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Durante la intervención táctica, las autoridades incautaron dos armas de fuego largas, una pistola calibre 45, diversos cargadores, un total de 52 cartuchos útiles y múltiples dosis de sustancias ilícitas. Foto: Especial.

Tanto los detenidos como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación jurídica.

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Estos hechos se registran apenas horas después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmara la detención en Hidalgo de Jorge Luis de la Cruz León, alias “El Koki”, líder de dicha organización delictiva y objetivo prioritario en el Estado.

“El Koki” cuenta con órdenes de aprehensión por asociación delictuosa y robo a casa habitación, además de haber sido operador de Ulises Pinto Madera, alias “El Pinto”, líder de “La Barredora” detenido en julio de 2025.

dmrr/cr