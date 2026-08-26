Monterrey. – La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que se abrió una investigación por delitos sexuales que involucraría a un maestro del Colegio Tonallí, plantel educativo que ayer fue cateado por las autoridades.

En rueda de prensa, el fiscal Javier Flores detalló que la indagatoria incluye una presunta agresión sexual contra un menor y probable pornografía.

Los cateos se realizaron tanto en el colegio ubicado en El Uro, al sur de Monterrey, como en la vivienda del maestro, en San Nicolás de los Garza.

“Me permito informarles que se hicieron en forma simultánea, uno en el centro educativo y otro en el Municipio de San Nicolás. El objetivo de los actos de investigación fue recabar datos de prueba que puedan esclarecer los hechos relacionados con una agresión sexual al menor o pornografía infantil”, señaló el fiscal.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el inmueble intervenido en San Nicolás pertenece al profesor que es objeto de la investigación.

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“Es un docente de la escuela. También el domicilio que se cateó de manera simultánea es el domicilio de esta misma persona”, indicó el fiscal.

El operativo en el Colegio Tonallí comenzó alrededor de las 05:00 horas del martes, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones ingresaron al plantel localizado en la comunidad de El Uro, a unos 300 metros de la Carretera Nacional.

Durante la diligencia fueron asegurados teléfonos celulares y equipo de cómputo, objetos que serán analizados como parte de las indagatorias ministeriales. El cateo ocurrió mientras personal del colegio acudía al inmueble para realizar actividades relacionadas con el próximo ciclo escolar.

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Aunque la investigación involucra directamente al profesor, hasta ahora no existe una detención relacionada con el caso. La Fiscalía tampoco ha establecido responsabilidad penal contra el docente.

Flores señaló que las diligencias realizadas no permiten, por ahora, determinar si el maestro tuvo participación en los hechos denunciados.

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“La idea de realizar estos actos de investigación es esclarecer precisamente esos hechos. No estamos ahorita en posibilidad de decir si existe alguna presunta responsabilidad o no en la comisión de esos hechos denunciados. La investigación es para esclarecer precisamente esos hechos”, puntualizó.