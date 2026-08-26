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Monterrey. – Un hombre con una orden de aprehensión por maltrato animal fue detenido durante un operativo de la Fuerza Civil y la División Ambiental en el municipio de Guadalupe en Nuevo León.
El detenido fue identificado como Alberto “N”, de 32 años, quien fue localizado en las calles 28 de Noviembre y 16 de Septiembre, en la colonia Emiliano Zapata.
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Se informó que las autoridades dieron con su ubicación después de trabajos de investigación para su localización.
Durante la revisión, los elementos encontraron entre sus pertenencias varios envoltorios con presunta marihuana y cristal.
La corporación estatal informó que el hombre fue detenido debido a que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de maltrato animal y posteriormente quedó a disposición de las autoridades correspondientes.
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