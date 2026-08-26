Amazon México tiene una oferta que vale la pena revisar. La tienda en línea aplica hasta 48% de descuento en una laptop ASUS Chromebook, una promoción con la que es posible ahorrar más de 4 mil pesos frente a su precio habitual.

Las Chromebook de ASUS destacan por utilizar ChromeOS, el sistema operativo de Google diseñado para ofrecer una experiencia sencilla, rápida y enfocada en las tareas que millones de usuarios realizan diariamente.

Además, la familia Chromebook de ASUS incluye diferentes configuraciones, desde modelos básicos para estudiantes hasta equipos Chromebook Plus con procesadores Intel más capaces.

¿Por qué vale la pena comprar la laptop ASUS Chromebook?

Uno de los mayores atractivos de una Chromebook es que no necesitas una computadora extremadamente potente para realizar actividades como consultar páginas web, revisar el correo electrónico, trabajar con documentos, tomar clases en línea o disfrutar de contenido multimedia.

El ecosistema de Google también facilita el acceso a herramientas como Google Drive, Gmail, Google Docs y Google Play, por lo que puedes trabajar y mantener tus archivos sincronizados con diferentes dispositivos.

En el caso de los modelos ASUS Chromebook, existen configuraciones con pantallas de 14 pulgadas, conectividad Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E y diferentes opciones de memoria y almacenamiento, dependiendo de la versión.

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Una pantalla para estudiar y trabajar cómodamente

Dependiendo de la configuración, las Chromebook de ASUS pueden incorporar pantallas de diferentes tamaños. Entre los modelos actuales encontramos alternativas de 14 pulgadas con resolución Full HD, mientras que otros equipos de la familia cuentan con paneles de mayor tamaño.

La ASUS Chromebook CX14, por ejemplo, ofrece una pantalla de 14 pulgadas Full HD con acabado antirreflejos, mientras que algunas configuraciones integran hasta 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento eMMC.

Esto resulta suficiente para quienes priorizan navegación web, documentos, videollamadas, plataformas educativas y entretenimiento.