El diputado local Jesús Sesma, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, solicitó licencia a su cargo por tiempo indefinido.

Al dar un mensaje final, expuso que se va satisfecho por lo que logró, pero también consciente de que quedan pendientes. “Y espero, sinceramente, que esos pendientes sean retomados por quienes continúen con esta responsabilidad. Porque las buenas causas no tienen dueño, pertenecen a la Ciudad de México y a su gente”.

Sostuvo que desde el primer día en la Mesa Directiva entendió que la Presidencia no podía pertenecer a un partido, a una mayoría o a una sola visión de Ciudad. “Tenía que ser una Presidencia para todas y para todos, y eso intenté hacer”.

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“Aquí pensamos distinto, defendemos causas distintas y muchas veces tuvimos debates intensos. Pero precisamente de eso se trata la democracia. No de eliminar nuestras diferencias, sino de encontrar la manera de construir a partir de ellas. Quiero agradecer sinceramente a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso: a las coordinadoras y los coordinadores parlamentarios; a mis compañeras y compañeros de la Mesa Directiva y, por supuesto, a cada una y cada uno de los diputados que integran esta Legislatura”, expuso.

Jesús Sesma comentó que seguramente cometió errores y hubo decisiones que pudieron hacerse

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de otra manera, “pero hay algo que puedo decir con tranquilidad: nunca faltó el trabajo, jamás faltó el compromiso, tampoco el diálogo o la voluntad para cuidar a este Congreso”.

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Al concluir su intervención, legisladores de Morena, PAN, PVEM y PRD coincidieron en el excelente desempeño que tuvo Sesma Suárez como presidente de la Mesa Directiva y le desearon parabienes en sus encomiendas futuras.

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Los morenistas Brenda Ruiz, Cecilia Vadillo, Yuriri Ayala, Víctor Hugo Lobo, Paulo García y Emilio Guijosa calificaron como labor impecable lo hecho por el diputado Jesús Sesma en dicha Presidencia.

En tanto, las panistas Daniela Álvarez y Olivia Garza resaltaron que el diputado Jesús Sesma siempre demostró disposición al diálogo; voluntad conciliadora, y buena comunicación hacia todos los legisladores.

Esta sesión también significó el final de la Comisión Permanente y el martes arranca el periodo ordinario de sesiones.

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