La expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, denunció que la Sala Superior validó procesos electorales adelantados, como la elección de “coordinadores de la defensa de la transformación” y sus similares en el PAN y el PRI, mediante “equivalentes funcionales” y un fraude y flagrante violación a la ley, generando una realidad jurídica paralela, desinformación y desconfianza ciudadana.

Al participar en el Seminario “Proceso electoral 2026-2027: condiciones de equidad en la competencia”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la magistrada electoral en retiro lamentó que se haya llegado a esta situación en la que Morena nos está anunciando esta semana a sus precandidatos a las gubernaturas que estarán en juego en 2027.

Reconoció que hay algunos intentos “tibios” por parte de alguno que otro consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) para regular esta situación o prohibirla, pero lo principal es que existe una “apatía total” por parte de las autoridades electorales.

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“Y aquí empezaré con una pregunta de qué sucede en una democracia cuando la desinformación como manipulación de la verdad legal proviene de un tribunal constitucional que tiene la última palabra en el espacio político electoral”, subrayó.

Janine Otálora recordó que para el proceso electoral de 2024, Morena hizo precampaña ilegal durante dos meses, y ante las quejas presentadas ante el TEPJF, la Sala Superior determinó que no implicaban una conducta que pudiera afectar los principios de legalidad o equidad en la contienda. “Esto es una argumentación sumamente grave”, advirtió.

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“Y dice la sala (que) no hay elementos suficientes para considerar que estos procedimientos de elección de una persona responsable o coordinadora fuese equivalente a un ejercicio electoral. Eso fue lo que dicen las sentencias de mayoría de la sala superior.

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“Es decir, la primera premisa de la sala es, estos procesos no tienen carácter electoral, y esta es una primera falacia de la sala en su sentencia. ¿Por qué? Porque quienes se inscribieron en estos dos procesos ya habían hecho pública su intención de obtener una candidatura a la Presidencia (de la República)”, comentó.

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La expresidenta del Tribunal Electoral señaló que la misma sentencia de la Sala Superior establece que la elección de coordinadores no es ilegal siempre y cuando no se realicen actividades proselitistas, lo que en la realidad sí se hace.

“Lo que hacen estas sentencias es finalmente una maquinación o un artificio jurídico (…) Y concluye la Sala Superior diciendo que el derecho es dinámico y que los parámetros constitucionales y legales cambian a partir del contexto y de dinámicas sociales. Es decir, invade toda la esfera del Poder Legislativo y decide acomodar la ley de manera a que estos procesos paralegales puedan continuar”, reprochó.

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Janine Otálora explicó por qué al convalidar estos procesos internos en Morena, el TEPJF comete un fraude a la ley.

“La figura del fraude a la ley, que se configura cuando se contraviene una norma, no de manera directa, sino eludiendo su aplicación o su correcta aplicación o su interpretación. Y la gravedad del fraude a la ley es que estas conductas pervierten la necesidad democrática de observancia de las normas sancionadas por una regla aprobada por una mayoría tras un debate parlamentario.

“Y estas actitudes, que son totalmente contrarias a la vida democrática, son replicadas como normas, en vez de observar las leyes que buscan garantizar que la ocupación del poder político y del gobierno sean resultado de una participación ciudadana real”, dijo.

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“¿Qué hizo la Sala Superior con estas sentencias? Fue escribir en la historia democrática de México una verdad paralela a la realidad legal”, concluyó.

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