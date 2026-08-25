La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila votar este miércoles el proyecto por el cual obligarán a Somos México a cambiar de nombre y color de su emblema para mantener su registro como partido político nacional, dando así la razón parcialmente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el proyecto de sentencia, elaborado por la ponencia del magistrado presidente Gilberto Bátiz, se asegura que pese a las justificaciones que dio Somos México sobre que el color de su emblema no es el mismo que el del partido local Fuerza por México, el electorado no suele diferenciar tonos de rosa.

La justificación de Somos México es que el color rosa que los distingue es el “rosa cívico”, mientras que en Fuerza por México Puebla, Tlaxcala y Baja California Sur se registró el “rosa mexicano”; pero esa razón es insuficiente para este Tribunal.

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“En consecuencia, si varios de estos elementos presentan similitudes concurrentes, surge la necesidad de adoptar medidas que aseguren una diferenciación suficiente y eviten potenciales escenarios de confusión, asociación indebida o aprovechamiento de elementos previamente posicionados en la percepción pública”, señala el proyecto.

Con relación al nombre, el Tribunal Electoral pretende avalar el cambio por motivos distintos a las que dio el INE, pues en un principio el Instituto consideró que también se repite con Fuerza por México, pero la razón de fondo es que el partido incumple con la obligación legal de diferenciarse de otros en el sistema democrático con pluralidad de ideas.

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“Caracterizar exige, además, que los signos empleados tengan aptitud suficiente para individualizar al propio instituto político como una opción especifica dentro del sistema plural de partidos. En este sentido, la exigencia de caracterización no puede entenderse satisfecha por el solo hecho de que una denominación permita distinguir formalmente a un partido político de los demás”, determina el proyecto.

La sesión de la Sala Superior del Tribunal está citada este miércoles a las 12 horas. También será la última sesión de la magistrada Mónica Soto, quien renunció la semana pasada en un evento público.

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