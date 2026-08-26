El cambio en los hábitos de consumo, como el uso del internet y de la inteligencia artificial, así como el ambulantaje, afecta en la venta de útiles escolares en el regreso a clases, acusó Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño SC).

“Estamos frente a una transformación de la industria educativa. Mientras algunos artículos y servicios tradicionales han perdido demanda, otros relacionados con la tecnología, la comunicación y los servicios digitales están creciendo, afirmó.

A través de un comunicado, refirió que las papelerías -que suman más de 40 mil establecimientos en la capital- para no cerrar sus cortinas han tenido que ofrecer otros servicios como impresiones, venta de alimentos e incluso servicio de uñas.

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Agregó que ha disminuido la demanda de monografías, cartulinas, colores, cuadernos y otros materiales para trabajos escolares. Mientras que los libros de lectura o de apoyo mantienen una demanda endeble ante los textos, imágenes y gráficos que se pueden encontrar en internet.

“Las papelerías tradicionales han reducido sus ventas porque el consumidor ya no compra lo mismo que hace algunos años. A esto se suma la presencia de productos importados de bajo precio y calidad variable que desplazan a artículos nacionales y afectan a los pequeños comerciantes establecidos”, explicó López Becerra.

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El líder comercial estimó que el regreso a clases representará más de mil millones de pesos para la Ciudad de México, sobre todo en zonas como el corredor papelero de La Merced y la calle de Regina, además de otros centros comerciales; sin embargo, aseguró que la derrama económica que llega al comercio popular ha disminuido en los últimos años.

Agregó que los giros que aumentan sus ventas durante esta temporada son los que venden útiles y libros escolares, uniformes, equipos tecnológicos -como tabletas y computadoras portátiles-, calzado, servicios de transporte escolar, peluquerías y estéticas.

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López Becerra señaló que, como ocurre cada año, los establecimientos formales también enfrentarán la competencia del comercio ambulante que se instala en las inmediaciones de los negocios durante esta temporada.

“Los comerciantes establecidos cumplen con obligaciones fiscales, laborales y administrativas, mientras que en muchos casos tienen que competir con vendedores que ofrecen productos de menor precio y calidad en las puertas de sus establecimientos. Esto genera una competencia desigual que debe ser atendida por las autoridades”, afirmó.

mahc/LL