La UEFA está dispuesta para retirar formalmente su amenaza de boicotear las competiciones de la FIFA tras recibir garantías de que no se reactivará el fallido plan de venta del Mundial impulsado por Gianni Infantino.

Las federaciones miembro de la UEFA se reunirán el jueves en Mónaco antes del sorteo de la Champions League, donde se espera que pongan fin a la amenaza de boicot, según dijo a The Associated Press el miércoles una persona familiarizada con la propuesta.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el orden del día de la reunión a puerta cerrada era confidencial.

Descartar un boicot permitirá que seis selecciones europeas sigan preparándose para el Mundial Sub20 femenino de la FIFA, que comienza el 5 de septiembre en Polonia.

Francia y España anunciaron sus convocatorias la semana pasada para el torneo de 24 naciones, que corría el riesgo de convertirse en un campo de batalla no deseado en el pulso del futbol europeo contra el plan de inversores privados de Infantino. Inglaterra, Italia, Portugal y la anfitriona Polonia también participarán. Argentina, México, Colombia, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos también figuran en la lista.

La FIFA acogió con satisfacción la actualización de la UEFA en un comunicado y añadió que “cree firmemente que el fútbol tiene el poder de unir, incluso en circunstancias difíciles, y espera dar la bienvenida a todos los equipos y jugadoras a Polonia”.

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Infantino enfureció a dirigentes del futbol de todo el mundo el mes pasado cuando el diario británico The Times reveló su plan para crear una filial de 20.000 millones de dólares que controlaría los derechos comerciales de la FIFA, incluido el Mundial.

La escisión iba a estar participada en un 20% por inversores encabezados por un fondo de Nueva York creado por Joshua Kushner, cuyo dinero inicial se destinaría a pagar ofertas de 20 millones de dólares a cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA. Se les dio como plazo hasta mediados de septiembre para aceptar.

El presidente de la FIFA abandonó su propuesta en un plazo de cuatro días, en medio de una airada reacción encabezada por la UEFA —incluida la amenaza de boicot—, con el respaldo de la Confederación Asiática y la Concacaf. La polémica se vio alimentada por críticas al plan y a Infantino por parte de altos cargos de la FIFA.

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Luego, la UEFA afirmó que quería garantías de que la escisión, que se llamaría FIFA Forward Enterprise, no se presentaría bajo una forma diferente. Esa garantía ya se recibió, indicó la persona a la AP.

El organismo europeo de futbol dijo el 1 de agosto que no tenía confianza en el liderazgo de Infantino, en una señal clara de que intentaría impedir su reelección en marzo del próximo año.

El siguiente bloque de partidos de competiciones de la FIFA en Europa después del torneo Sub20 son los repechajes del Mundial Femenino de 2027, programados del 9 al 13 de octubre. Los partidos de clasificación para el próximo Mundial masculino no comienzan hasta 2029.

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Calendario electoral de la FIFA

La FIFA había fijado previamente como fecha límite el 18 de noviembre para que los candidatos se inscribieran en la contienda presidencial, cuatro meses antes de la votación de las 211 federaciones miembro en Rabat, Marruecos.

Infantino parecía tener asegurada su reelección sin oposición para un cuarto y último mandato hasta 2031, hasta que la turbulencia creada por su plan de inversores.

Las 55 federaciones miembro de la UEFA asisten a la reunión en Mónaco, cuatro semanas después de que se unieran en una llamada en línea para acordar el boicot amenazado.