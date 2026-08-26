El exmarino Fernando Farías Laguna solicitó declarar en la audiencia que está curso este miércoles y en la que se definirá si es o no vinculado a proceso por huachicol fiscal en las aduanas marítimas.

Antes de ingresar al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Epigmenio Mendieta, abogado del excontralmirante, anunció que analizaría la conveniencia de que su cliente declarará en este momento procesal.

“Hoy se tomará la decisión que es muy importante respecto de si el investigo Fernando Farías Laguna debe o no declarar en este momento, es una decisión que yo voy a tomar una vez que platique con él en el interior de la sala de audiencias”, indicó.

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De acuerdo con fuentes judiciales, Farías Laguna pidió a la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, declarar durante la diligencia que se desarrollado por videoconferencia y cerrada a los medios de comunicación.

En la audiencia, la defensa del exmarino expuso los datos de prueba que, a su consideración, justifican que Fernando Farías Laguna es inocente de las acusaciones que se le imputan.

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Una vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal solamente podrá establecerse después del desarrollo del procedimiento y mediante una resolución judicial.

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