La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría de las Mujeres y al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) a implementar acciones de prevención, atención y sanción contra los discursos de odio y violencia digital de género en plataformas digitales y redes sociales.

La diputada local de Morena Cecilia Vadillo recordó que hace unos días en el podcast "Pláticas del Mal" se realizaron comentarios inapropiados y ofensivos a las jugadoras del Cruz Azul tras perder 10-0.

“El 8 de agosto, el equipo femenil del Cruz Azul perdió 10-0, un mal resultado deportivo, de esos que pasan en cualquier liga y en cualquier deporte. Sin embargo, tres comentaristas de un podcast decidieron que ese resultado era pretexto suficiente para insultar, denigrar, menospreciar y sexualizar a las compañeras del Cruz Azul, diciendo que no merecían estar en la cancha, que ellas deberían estar en un table dance o abrir una cuenta de OnlyFans. Este fue el pretexto para lanzar insultos de connotación sexual y meterse en la vida privada de la directora deportiva María Fernanda Pons”, sostuvo.

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Precisó que cuando un hombre pierde, se cuestiona su desempeño, pero cuando una mujer pierde, se critica su derecho a ocupar espacios, lo que no es correcto.

“A ellas les dijeron que no pertenecen en la cancha. Esa no es una opinión deportiva. Criticar y cuestionar a una mujer solo porque es mujer, eso es misoginia y es violencia política en razón de género. El patrón lo conocemos bien; el rendimiento deportivo de las mujeres siempre termina siendo el pretexto para lo mismo. Parece que las mujeres no tenemos derecho a practicar deportes en ligas de alto rendimiento, parece que todavía no avanza ahí el feminismo y que nuestro lugar se cuestiona como en ningún otro”, criticó.

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Cecilia Vadillo comentó que cuando el discurso de odio se normaliza en espacios con cientos de miles de seguidores, esto tiene un efecto multiplicador, legitima y enseña a los jóvenes que sí se puede, que está permitido referirse así a las mujeres, y les dice a las niñas que sueñan con ser jugadoras de futbol que ese no es un espacio para ellas.

“La libertad de expresión es un derecho que defendemos y que está en el artículo 6.° de nuestra Constitución, pero esta no es absoluta; encuentra sus límites en la dignidad y la libertad de los demás y en la prohibición constitucional de toda discriminación por razón de género y en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ya reconoce la violencia digital y mediática como lo que son, modalidades de violencia contra las mujeres”, aseveró la legisladora de Morena.

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JACL/cr