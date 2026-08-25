El diputado local de Morena Víctor Hugo Lobo Rodríguez propuso una iniciativa para abrogar el actual ordenamiento, que tiene 527 artículos, y expedir uno nuevo que contaría de 351 artículos y 14 transitorios, con la finalidad, dijo, de construir un marco normativo acorde a su naturaleza constitucional, complejidad de sus funciones y exigencias de una sociedad democrática.

Expuso que que el actual Reglamento data de mayo de 2018 y que, al tener casi una década de haberse publicado, ya no está alineado a la realidad operativa del Congreso capitalino. Por ello, agregó, es necesario dotar al Poder Legislativo local de un marco normativo moderno y que responda a la realidad parlamentaria de la Ciudad de México.

“Con el paso del tiempo, la experiencia parlamentaria acumulada por las distintas Legislaturas ha permitido identificar nuevas áreas de oportunidad, inconsistencias, duplicidades y disposiciones que requieren ser actualizadas o replanteadas. La dinámica propia del trabajo legislativo ha demostrado que el marco normativo vigente requiere una revisión integral que permita contar con un Reglamento más claro, sistemático, funcional y acorde con la evolución institucional del Congreso de la Ciudad de México”, puntualizó.

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Recalcó que actualmente la estructura y contenido del Reglamento del Congreso de la CDMX responde a un marco jurídico que ya no es vigente. Lo anterior porque fue diseñado bajo la lógica de un Estatuto de Gobierno, cuando la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) operaba con facultades limitadas y bajo un esquema subordinado al Congreso de la Unión.

“Desde la entrada en vigor del marco normativo que regula la actividad parlamentaria, se han identificado diversas disposiciones que hacen necesario revisar y replantear integralmente el contenido del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México”, abundó el legislador morenista.

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Entre los asuntos que han requerido ajustes normativos resaltan la instalación e integración de la Junta de Coordinación Política (Jucopo); el número y funcionamiento de las comisiones y comités; el reconocimiento y regulación de las asociaciones parlamentarias, y la eliminación del fuero constitucional.

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El morenista sostuvo que la necesidad de expedir un nuevo Reglamento no constituye sólo una respuesta a problemas de técnica legislativa, sino también una oportunidad para fortalecer la certeza jurídica, mejorar la organización parlamentaria, simplificar procedimientos internos y establecer reglas claras para el adecuado desarrollo de sus funciones.

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“Resulta necesario transitar de una lógica de reformas aisladas y sucesivas hacia un proceso de revisión integral que permita construir un nuevo Reglamento del Congreso de la Ciudad de México”, recalcó Lobo Rodríguez.

LL