La NFL le puso punto final a una de sus tradiciones más reconocidas al eliminar definitivamente el Juego del Pro Bowl, una decisión que marca un antes y un después dentro de las ligas profesionales de Estados Unidos.

A partir de esta temporada, los aficionados ya no verán a las máximas figuras de la liga reunidas en un partido de exhibición, cerrando así una historia que durante décadas formó parte de la cultura del futbol americano.

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Sin el encuentro de estrellas ni las actividades relacionadas que se realizaban durante la semana del evento, la liga únicamente mantendrá el reconocimiento individual para los jugadores más destacados de la campaña. Como parte del nuevo formato, la NFL dará a conocer a finales de diciembre la lista de los 88 elementos seleccionados para integrar la Clase Pro Bowl, una distinción que seguirá teniendo peso dentro de la trayectoria de los jugadores.

La medida responde a las constantes críticas que recibió el evento en los últimos años, debido a la falta de intensidad en el terreno de juego y al creciente riesgo de lesiones para atletas que representan inversiones millonarias para sus franquicias.

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"Una selección de Pro Bowl volverá a su propósito original, honrando lo mejor de lo mejor. Queremos que esa distinción tenga un significado aún mayor para los jugadores, sus familias, sus clubes y nuestros aficionados".mencionó Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL, quien compartió la noticia.